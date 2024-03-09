Невестка Трампа заняла пост сопредседателя руководства республиканцев Невестка Трампа Лара устроилась сопредседателем комитета Республиканской партии

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos

Невестка бывшего президента США Дональда Трампа Лара стала сопредседателем национального комитета Республиканской партии, сообщает пресс-служба объединения. Уточняется, что 41-летняя Лара Трамп работала телепродюсером, она замужем за третьим сыном политика Эриком.

Члены национального комитета Республиканской партии избрали председателем Майкла Уотли и сопредседателем Лару Трамп, — сказано в сообщении.

Ранее старший сын бывшего главы США Дональд Трамп — младший получил письмо с белым порошком неизвестного происхождения. Мужчина вскрыл конверт, после чего порошок разлетелся по его дому в штате Флорида. На место выехали группы специалистов в костюмах химической защиты. Эксперты по безопасности взяли пробы неизвестного вещества, однако первые результаты анализа не помогли выявить его природу.

Дональд Трамп-младший ранее назвал действующего президента Штатов Джо Байдена «лучшим вариантом» для российского лидера Владимира Путина. По его мнению, Байден отличается большей предсказуемостью и им легче манипулировать. Трамп-старший тем временем заявил, что воспринял как комплимент слова Путина о том, что Москве предпочтительнее работать с нынешним главой США.