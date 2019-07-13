Новобрачные из американского штата Мичиган, принадлежащие к партии республиканцев, своей свадьбой поддержали политику президента Дональда Трампа.
Одра Лемонс, невеста, надела платье с предвыборным лозунгом лидера Make America great again («Сделаем Америку снова великой») и выложила в свой Instagram-аккаунт фотографию с автоматом. Таким образом она отдала дань уважения закону о свободном ношении оружия, сообщает
Джефф Джонсон, жених, пришёл на свадьбу в увешанной наградами форме Военно-морских сил США.
Ранее News.ru писал, что мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула участвовал в свадебной церемонии, невестой в которой выступал аллигатор. На животное надели белое платье, а пасть перевязали ленточкой.