«Неудобно получилось»: политолог об отзыве Конгрессом США письма Байдену Политолог Дудчак: конгрессмены США отозвали письмо Байдену, потому что набрали мало подписей

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Инициаторы обращения группы членов Конгресса США к президенту страны Джо Байдену с предложением возобновить переговоры между Россией и Украиной пытались найти способ сплотить союзников и обратить несогласных на свою сторону, но ошиблись в том, сколько конгрессменов их поддержат, рассказал «360» политолог Александр Дудчак. Подписаться под письмом должно было 30 человек, но в итоге там было только 20 подписей — именно это, по его словам, стало причиной того, что обращение отозвали.

Они написали письмо, потом передумали. <...> Так что как-то некрасиво получилось, — рассказал эксперт.

Дудчак считает, что американские политики хотят сгруппировать всех своих союзников, как это было в феврале, когда страны Запада коллективно осудили спецоперацию. Политолог уточнил, что сейчас в рядах стран — противниц России произошло разобщение.

Это нужно для того, чтобы поколебать тех, кто выбрал нейтральную позицию или стал союзником России, чтобы у них не было аргументов для ее поддержки, — сказал он.

Группа законодателей из палаты представителей Конгресса США ранее отозвала свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон). Конгрессмены призывали начать переговоры с РФ, добиваться урегулирования дипломатическим путем, а также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе.