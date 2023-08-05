Нетребко после отмены концертов пытается заработать на судах в США WP: Нетребко подала в суд на оперу в США и требует $360 тыс. за отмену концертов

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera в Нью-Йорке и ее генерального менеджера Питера Гелба за отмененные концерты, передает Washington Post. Артистка требует компенсацию в размере $360 тыс.

В иске <...> содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее $360 000, ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции, — говорится в материале.

В иске также указано, что руководство театра потребовало от исполнительницы отказаться от поддержки российских властей, что вызвало шквал критики в адрес артистки на Родине. Нетребко настаивает, что опера вынудила ее невыгодно продать квартиру в Нью-Йорке, чем нанесла «значительный моральный ущерб».

Представители певицы заявили, что Metropolitan Opera использовала ее «в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины». В свою очередь американская опера опубликовала заявление, где написано, что иск в суд Нетребко «не имеет под собой никаких оснований».

Недавно телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что хотела бы уехать из России. Она пояснила, что это желание связано с ее мечтами пожить в разных странах.