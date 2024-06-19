«Тачка на прокачку» вернется на экраны Netflix вернет «Тачку на прокачку» без рэпера Xzibit

Стриминговый сервис Netflix готовит перезапуск популярной в 2000-х передачи «Тачка на прокачку». Премьера запланирована на 24 июля. При этом отмечается, что к роли ведущего не вернется рэпер Xzibit, его заменит американский комик Крис Редд.

Кроме того, изменится название — новое шоу выйдет в эфир как Resurrected Rides («Воскресшие тачки»). Соавтор оригинальной передачи Рик Хорвиц продюсирует перезапуск. Ожидается, что в первом сезоне будет восемь эпизодов, каждый по 40 минут.

Тем временем Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер) выпустил совместный трек с красноярской неофолк-группой OTYKEN (читается «Отыкен» и переводится как «место силы»). Он узнал о российском коллективе в декабре 2023 года, когда услышал трек под названием Belief. Ему так понравилась эта композиция, что в январе он связался с красноярцами в соцсетях и договорился, что запишет ремикс. Ремикс был сведен в Лос-Анджелесе и получил более подходящее хип-хоп-звучание.

Группа OTYKEN исполняет свои песни на традиционных языках народов Сибири. В своей версии Xzibit добавил несколько куплетов на английском. Оригинальный клип снимался на территории Красноярского края. Рэперу, который живет в Лос-Анджелесе, пришлось ехать в канадский Виннипег, чтобы сделать атмосферные снежные кадры, которые вмонтировали в ролик российской группы.