«Нет времени»: в США коротко и ясно ответили Украине по поводу России Danny Haiphong: у Украины нет ресурсов для дальнейшего противостояния с РФ

Фото: МО Украины

Украина не обладает ресурсами для продолжения противостояния с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По мнению аналитика, на фоне этого очевидно, что у Москвы есть все необходимое для продолжения СВО — российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения, успешно используют дроны и ракеты.

Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. <...> Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей, — сказал он.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что НАТО стремится к войне с Россией, чтобы заполучить ее природные ресурсы. Альянс рассчитывал получить их часть путем введения санкций из-за конфликта на Украине, но эти планы провалились, пояснил аналитик.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, РФ потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но государства НАТО все равно считают ее «угрозой номер один».