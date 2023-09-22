«Нет шансов»: в США усомнились в победе Украины в зоне СВО Экс-разведчик Риттер: Украина не может победить Россию в зоне СВО

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У Украины нет шансов победить Россию в зоне СВО, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Jimmy Dore Show. По его словам, ВС РФ имеют хорошее командование, оружие и мотивацию.

Российская армия находится под руководством лучших офицеров в мире. <...> У армии великолепное оружие, отличное руководство и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя, — сказал Риттер.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. Он отметил, что явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.

По его наблюдениям, в США сначала утверждали, что победить Россию будет просто, однако теперь говорят, что ВСУ несут значительные потери, не продвигаясь вперед. При этом, по мнению Берлетика, на Западе утверждали о невозможности провала Украиной контрнаступления. Реальность показала, что солдаты ВСУ «просто были одноразовыми пешками», их Вашингтон хотел заставить сражаться в условиях, которые «никогда не пожелал бы своим военным», добавил экс-морпех.