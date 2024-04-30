«Нет и нет»: США отреагировали на сбитие Россией шести ракет ATACMS Белый дом отказался признавать сбитие Россией шести украинских ракет ATACMS

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джон Кирби

Соединенные Штаты отрицают заявление, что Вооруженные силы России сбили шесть украинских ракет ATACMS американского производства в зоне проведения специальной военной операции, сообщил в ходе брифинга для журналистов координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. При этом он не стал приводить какие-либо доказательства своих слов, передает РИА Новости.

Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты, — заявил Кирби.

В ходе брифинга представителя Белого дома также спросили, сколько именно оперативно-тактических ракет ATACMS США предоставили Украине. Однако Кирби уклонился от этого вопроса.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке украинских вооруженных сил на Крым в ночь на 30 апреля. Он заявил, что противник ударил баллистическими ракетами ATACMS. По словам Рогова, российские защитники отработали на отлично.

После этого Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили в небе шесть ракет ATACMS американского производства. Однако в ведомстве не подтвердили информацию об атаке на Крым.