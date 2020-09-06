Несколько катеров затонули во время парада в поддержку Трампа в Техасе

https://static.news.ru/photo/61b01714-efd2-11ea-beae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

На лодочном параде в поддержку лидера США и кандидата в президенты страны на следующих выборах Дональда Трампа на озере Трэвис в Техасе затонули несколько катеров.

Это случилось во время парада. Нам поступило сразу несколько сообщений о катерах, которые терпят бедствие, и часть из них затонула, — привели слова местного шерифа в ТАСС.

Отмечается, что в параде участвовали несколько сотен судов. Спустя 45 минут после начала мероприятия катера начали тонуть. Пока неизвестны причины, почему несколько судов затонуло, сообщает MK.RU.

Подобные мероприятия в поддержку кандидата от Республиканской партии проходят в штатах Нью-Джерси, Калифорния и Флорида.

Как писал NEWS.ru ранее, более 300 тысяч членов Ордена полицейского братства выразили свою поддержку Дональду Трампу на предстоящих выборах. Президент США отметил, что поддержка полицейских большая честь для него. Он поблагодарил сотрудников полиции за доверие.