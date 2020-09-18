Несколько человек стали жертвами расстрела в США

https://static.news.ru/photo/98cda2dc-fa4c-11ea-b557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) несколько человек были убиты из огнестрельного оружия на фоне акций протестов под лозунгами Black Lives Matter.

Подразделение по борьбе с особо тяжкими преступлениями находится на месте, где произошёл массовый расстрел <...>, есть жертвы, — передаёт РИА Новости сообщение местной полиции.

Местные СМИ сообщают, что по предварительным данным, огнестрельные ранения получили по меньшей мере 13 человек, двое скончались на месте. Инцидент произошёл при большом скоплении людей. В район инцидента стянуто большое количество полицейских, несколько улиц перекрыты.

В Рочестере регулярно проходят акции протеста сторонников движения Black Lives Matter после гибели афроамериканца Дэниела Пруда при задержании сотрудниками полиции. Одна из таких акций проходила в городе 18 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что на главной площади Нью-Йорка водитель въехал на автомобиле в заграждения протестующих Black Lives Matter. Тогда несколько человек получили незначительные травмы.