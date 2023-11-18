Несколько человек погибли в результате массовой стрельбы в больнице в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В пятницу в муниципальной больнице города Конкорда произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько людей, сообщила полиция штат Нью-Гэмпшир на своей странице в соцсети Twitter (X). По предварительным данным, несколько человек погибло.

Вскоре после первого сообщения о стрельбе, правоохранители опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что ситуация в больнице «находится под контролем». На данный момент обстоятельства произошедшего и мотивы стрельбы не раскрываются.

Подозреваемый в этом инциденте умер. Полиция в настоящее время проводит расследование. Пациенты в безопасности, активной угрозы населению нет. Место происшествия остается под контролем органов, пока власти исследуют подозрительный автомобиль. Пожалуйста, избегайте этого района в настоящее время, — заявили полицейские.

Ранее сообщалось, что трое подростков устроили стрельбу в метро Северной столицы. Они обстреляли из газового пистолета одного их пассажиров. Школьников задержали, СКР проводит проверку по статье о хулиганстве.

До этого 15-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в центре Санкт-Петербурга, пытаясь отобрать у сверстника электронную сигарету. Он 12 раз выстрелил в школьника, а затем избил его кулаками. Подросток был задержан, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.