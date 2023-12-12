«Нереалистичные ожидания»: в США высказались по поводу помощи Киеву NYT: в Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие украинские высокопоставленные лица не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Собеседники издания отметили, что в Киеве процветают нереалистичные ожидания насчет поставок от Штатов.

У этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США. Они просят, например, миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует, — подчеркнули чиновники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. После этого киевский лидер снова стал просить у Вашингтона оружие.

Член верхней палаты конгресса Майк Ли возмутился такому обращению и заявил, что сенаторы США не станут слушать высказывания Зеленского. Американский политик подчеркнул, что забота об американских интересах не входит в обязанности украинского лидера, но входит в обязанности конгрессменов, поэтому они «не станут выполнять его указания». Кроме того, отметил конгрессмен, есть множество причин, почему слова Зеленского нужно пропустить мимо ушей.