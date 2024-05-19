«Неприятная реальность»: в США указали на незыблемость отношений КНР и РФ NYT: санкции Запада не могут оттолкнуть КНР от России

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал твердую поддержку РФ со стороны председателя КНР Си Цзиньпина, пишет газета The New York Times. Авторы материала обратили внимание на тот факт, что возможные санкции Запада не отпугивают китайского лидера от поддержки российского коллеги.

Как отмечает издание, Си Цзиньпин «спустя несколько дней после возвращения из Европы, где ему читали лекции о том, что надо обуздать Россию, использовал встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность — его [Си Цзиньпина] поддержка Путина остается непоколебимой». При этом между политиками нет практически никаких разногласий. Ни санкции, ни риск охлаждения отношений с Европой не является для Пекина поводом отстраниться от Москвы. Более того, уверены аналитики, чем большее давление оказывает Вашингтон, «тем больше Си Цзиньпин становится уверенным в своем выборе».

Ранее обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин заявил, что укрепление связей России и Китая вызывает нешуточную тревогу на Западе. По его словам, Москва и Пекин развивают сотрудничество в экономических, политических и военных сферах, что «угрожает» миропорядку, установившемуся после холодной войны во главе с США.

Журналисты The Washington Post также написали, что в странах коллективного Запада нарастает беспокойство в связи с визитом Путина в КНР. Газета заметила, что у стран появились не только взаимовыгодные интересы в ряде областей, но и общие ценности.