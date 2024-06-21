«Неправильно говорит»: Трамп указал на ошибку Байдена по Украине в НАТО Трамп: слова Байдена о вступлении Украины в НАТО ошибочны

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Президент США Джо Байден неправ, когда говорит о будущем Украины в НАТО, заявил экс-глава Штатов Дональд Трамп. Он добавил в интервью для подкаста All In, что если станет президентом, то не будет отправлять американские вооруженные силы на Украину, но понимает, почему Франция высказывает другую позицию.

Байден все неправильно говорит. И одна из его ошибок, он говорил: «Украина будет в НАТО». Он говорит противоположное тому, что, по-моему, нужно говорить, — сказал Трамп.

Обеспокоенности России в контексте возможного размещения сил Альянса у границ понятны, подчеркнул политик. Он напомнил, что это никогда не обсуждалось.

На месте России вы бы не обрадовались, и это никогда не было бы предметом переговоров, — констатировал экс-президент.

Ранее, выступая на встрече с избирателями в Детройте (штат Мичиган), Трамп посулил «разобраться» с многомиллиардным траншами, которые получает от Вашингтона Украина. Кандидат в президенты Соединенных Штатов также отметил, что каждый раз, когда Владимир Зеленский появляется в стране, он получает новую крупную финансовую помощь, и «так без конца».

До этого американист Дмитрий Дробницкий предположил, что в случае победы на выборах в США Трамп может отменить соглашение между Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. С появлением у власти Трампа приоритеты будут другие, и двустороннее соглашение Байдена и Зеленского вряд ли будет в фокусе палаты представителей до выборов. По украинскому вопросу Трамп утверждал, что, во-первых, этим должна заниматься Европа, во-вторых, нужен мир без предварительных условий.