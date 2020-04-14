Необходимость соблюдения дистанции могут сохранить в США до 2022 года

Необходимость соблюдения социальной дистанции может оставаться нормой в Соединённых Штатах в течение достаточно долгого времени. Если вакцина против коронавируса не будет разработана быстро, указы о нахождении дома и закрытии школ могут действовать до 2022 года, прогнозируют исследователи Школы общественного здравоохранения Чана при Гарварде.
Свои выводы специалисты
Учёные отмечают, что ситуация в случае снятия ограничений может ухудшиться довольно быстро, и заявляют о необходимости эпидемиологического надзора за SARS-CoV-2.
Министерство обороны США склонно думать, что коронавирусная инфекция появилась естественным путём. При этом в Пентагоне не исключают, что её могли разработать и в лаборатории, писал NEWS.ru.
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