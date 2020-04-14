Необходимость соблюдения дистанции могут сохранить в США до 2022 года

https://static.news.ru/photo/51edb03e-7eda-11ea-ba07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Необходимость соблюдения социальной дистанции может оставаться нормой в Соединённых Штатах в течение достаточно долгого времени. Если вакцина против коронавируса не будет разработана быстро, указы о нахождении дома и закрытии школ могут действовать до 2022 года, прогнозируют исследователи Школы общественного здравоохранения Чана при Гарварде.

Свои выводы специалисты опубликовали в журнале Science. Они прямо противоречат исследованиям, проведённым по заказу Белого дома, в которых сказано, что пандемия COVID-19 может прекратиться летом 2020 года.

Учёные отмечают, что ситуация в случае снятия ограничений может ухудшиться довольно быстро, и заявляют о необходимости эпидемиологического надзора за SARS-CoV-2.

Министерство обороны США склонно думать, что коронавирусная инфекция появилась естественным путём. При этом в Пентагоне не исключают, что её могли разработать и в лаборатории, писал NEWS.ru.