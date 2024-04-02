«Необходимо изменить»: в США начали думать о выходе из НАТО Конгрессмен Томас Масси призвал США покинуть НАТО

Фото: nato.int

США необходимо покинуть НАТО, заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси соцсети Twitter (X). По его словам, все остальные 49 американских штатов должны выйти из-под действия договора с Альянсом вслед за Гавайями.

Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения — NEWS.ru.) остальные 49 штатов, — написал Масси.

До этого CNN объяснил, что союзники США по НАТО не обязаны вступать в боевые действия в случае атаки на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор в штате Гавайи, поскольку он не подпадает под действие ст. 5 устава Североатлантического альянса. Аналогичная ситуация произойдет при нападении на штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования, расположенную близ Гонолулу.

До этого американский сенатор от штата Юта Майк Ли рассудил, что США должны выйти из НАТО в случае отправки войск Альянса на Украину. Если это случится, Вашингтону придется выбирать между Украиной и Штатами, поскольку европейские страны — участницы НАТО не имеют права втягивать США в конфликт, который может привести к ядерному противостоянию. Альянс также не должен рассматривать кандидатуру Киева, так как он не подходит для вступления в организацию ни по каким параметрам, добавил конгрессмен.