«Нельзя Украину назвать Ираком дважды»: Трамп припомнил Байдену оговорку Трамп обвинил в некомпетентности Байдена, спутавшего Украину с Ираком

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в Южной Каролине обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в «вопиющей некомпетентности». Он припомнил главе государства, как тот спутал Украину и Ирак, и заявил, что все происходящее грозит третьей мировой войной. Слова Трампа приводит РИА Новости.

Ранее Байден в общении с журналистами заявил, что президент РФ Владимир Путин «явно проигрывает войну в Ираке».

Джо Байден подводит нас на грань третьей мировой войны, потому что он ни черта не соображает, что делает... Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком и, разумеется, нельзя это сделать дважды. <...> Ситуация с Россией такова, что лучше не ошибаться в решениях, потому что мы на пути к третьей мировой, — сказал Трамп.

До этого Байден уже путал Украину с Ираком. Это произошло в ноябре 2022 года в штате Флорида, когда президент США рассуждал о мировой инфляции. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.

В мае президент США допустил оговорку и призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Также, отвечая на вопрос, чем он сам отличается от своего предшественника — республиканца Дональда Трампа, Байден сказал: «Всем». «Ситуация с Россией такова, что лучше не ошибаться в решениях, потому что мы на пути к Третьей мировой», — добавил Трамп, заявив, что Байден «вопиюще некомпетентен».