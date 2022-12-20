Нелегалов не пустят: суд в США подтвердил самый жестокий указ Трампа Дональд Трамп уже два года не президент, но сменившая его демократическая администрация никак не может отменить его самый скандальный билль

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Верховный суд США 19 декабря вечером (утром 20 декабря мск) еще раз разрешил депортировать из страны нелегальных мигрантов. Таким образом, противоречивый указ экс-президента США Дональда Трампа, который обязывает высылать нелегальных иммигрантов немедленно после их задержания, останется в силе еще неопределенное время. Это решение стало ударом для администрации Джо Байдена, который в первый же день в должности президента объявил, что постарается оставлять нелегалов в США. Теперь демократам придется заново начинать работу по смягчению правил въезда в страну, причем без всяких гарантий на успех, поскольку 19 штатов из 50 поддерживают немедленную депортацию.

Иск последней надежды

Указ Дональда Трампа, известный как Title 42, должен был истечь в полночь 21 декабря 2022 года. Этой даты с нетерпением ждали как в администрации Джо Байдена, так и южнее реки Рио-Гранде — в Мексике, где скопились тысячи потенциальных иммигрантов из стран Латинской Америки и других регионов мира. Интересна, кстати, история этого нормативного акта — он был введен в действие еще в 1944 году, чтобы контролировать прохождение санитарного карантина беженцами, после войны применялся весьма ограниченно, его вытащили на свет в первой половине 2020 года, во время пандемии ковида.

Фото: Daniel Diaz/dpa/Global Look Press Мексика, Тапачула: мигранты направляются на север, в США

В Белом доме под контролем демократов рассчитывали, что это «проклятое наследие трампизма» наконец уйдет в прошлое и новоприбывшие иммигранты в благодарность обеспечат демократам голоса на будущих выборах. В палаточных лагерях вдоль американо-мексиканской границы ждали 21 декабря, чтобы пересечь пограничную реку и сдаться иммиграционным властям США. Хотя прибывшие в страну таким образом иммигранты все равно остаются в нелегальном статусе, у них появится хотя бы шанс на последующую легализацию, отнятый указом номер 42.

Но за 24 часа до этого счастливого мига судья Джон Робертс постановил, что действие Title 42 должно быть продлено на неопределенный срок. Таким образом он удовлетворил иск 19 штатов, которые оспаривают решение суда второй (апелляционной) инстанции, этот суд в округе Колумбия 18 декабря объявил указ Трампа не соответствующим конституции и определил 21 декабря как дату его отмены.

Намерение федерального правительства отменить действие правила, которое его не устраивает, основывается исключительно на отсутствии формальных возражений на факт такой отмены. Такую тактику федеральное правительство применяло неоднократно. И сейчас оно использует именно такую тактику. Поэтому мы требуем у вышестоящего суда истребовать дело из нижестоящего для пересмотра решения последнего, дабы предотвратить неминуемую катастрофу — говорится в иске, поданном в Верховный суд буквально в последнюю минуту.

Все штаты, которые подписали этот 40-страничный иск, находятся под влиянием республиканцев. Но их настойчивое требование сохранить Title 42 в силе связано не только с партийной солидарностью с экс-президентом — однопартийцем. Власти этих штатов в ужасе от надвигавшейся перспективы получить на руки неконтролируемые толпы оборванцев с юга, которых надо будет за счет бюджета кормить, устраивать (пусть даже в иммиграционные тюрьмы), отвлекать силы и ресурсы на юридические процедуры.

Кроме того, неминуемый после отмены Title 42 приток нелегалов автоматически привел бы к росту преступности, наркотрафика, напряжения на рынке труда и прочим заботам, которых у американского общества сегодня и без того хватает. На это как на достаточную причину сохранения Title 42 в силе ранее указывала и замгенпрокурора США Лайза Монако.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Замгенпрокурора США Лайза Монако

Отмена Title 42 неизбежно будет означать рост нелегальной иммиграции и всех сопутствующих ей проблем, таких как торговля людьми, контрабанда наркотиков и т.д. Каждой из этих причин по отдельности достаточно, чтобы Верховный суд пересмотрел решение апелляционного суда,—сообщила она в интервью телеканалу CBS News.

В иске 19 штатов указывается: по подсчетам Министерства национальной безопасности США (DHS) в случае отмены Title 42 количество иммигрантов, пытающихся въехать в США нелегально, моментально выросло бы с нынешних 7000 в день до 15 000. Чтобы справиться с удвоившимся потоком нелегалов, бюджету DHS понадобится дополнительно около $4 млрд.

Истцы возмущаются тем, что администрация Байдена намерена достать именно из бюджетов штатов эту сумму, которую противники считают непозволительным транжирством в нынешней социально-экономической обстановке. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сразу предупредил, что в бюджете его штата такие деньги не предусмотрены.

Верховный суд США формально не обязан рассматривать все дела, о пересмотре которых его просят, а может выбирать вопросы, которые, по его мнению, имеют существенное значение для защиты конституционного строя или для развития прецедентного права (оно господствует в англосаксонской правовой системе). В данном случае судья Робертс счел, что иск заслуживает рассмотрения и удовлетворил его в «пожарном порядке», дабы успеть до истечения срока действия самого предмета спора.

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Джо Байден

Минюст США в ноябре постановил, что администрация США должна до 20 декабря найти решение, которое устроило бы все стороны и тем вывело бы ситуацию из нынешнего юридического пата. Воскресное решение суда округа Колумбия как раз и явилось попыткой Белого дома сдвинуть дело с мертвой точки. Однако 48 часов спустя ситуация вновь зависла на неопределенный срок, так как в опубликованном во вторник документе Верховного суда не говорится, как долго будет действовать его «временное» решение (а с ним и действие Title 42).

Никто не хотел уступать

Непонятно, как скоро властям США удастся выйти из тупика, возникшего из-за разногласий по вопросам иммиграции, потому что между демократами и республиканцами здесь нет и не может быть никакой «средней линии», сказал NEWS.ru американист Валерий Гарбузов.

Если для республиканцев нелегальная иммиграция синонимична росту преступности, социального напряжения и прочим негативным сопутствующим последствиям, то для демократов приток иммигрантов является едва ли не главным инструментом расширения их электоральной базы. Демократы рассматривают иммигрантов, независимо от юридического статуса таковых, и как способ увеличения этнического многообразия населения США. Но помимо абстрактных идеологических мотивов, у стремления раскрыть двери перед иммигрантами есть и экономическая подоплёка. Демпартия получает большие суммы пожертвований от бизнесов, использующих нелегальный труд. Есть целые города, где нелегальных работников больше, чем легальных. Разумеется, владельцы таких бизнесов финансово заинтересованы в расширении теневого рынка труда, и здесь их интерес туго переплетается с политическим интересом демократов. Поэтому и те, и другие не опустят руки после сегодняшнего решения Верховного суда, а будут искать все доступные лазейки, чтобы добиться отмены 42-го указа Трампа. Валерий Гарбузов директор института США и Канады РАН

Title 42 был издан Дональдом Трампом 31 января 2020 года под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Первоначально он касался только въезжающих из Китая, затем его действие распространилось на прибывающих из Ирана и Европы. Наконец 26 марта того же года Трамп включил в число тех, кому въезд в США запрещен, всех лиц, пересекающих сухопутные границы страны (то есть из Канады и Мексики) и не имеющих на то легальных оснований.

Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press В 2020 году президент США Дональд Трамп активировал нормативный акт, принятый еще в 1944 году

В итоге многократно отредактированный Title 42 эволюционировал к состоянию, когда задачи борьбы с коронавирусом в нем уже ушли на десятый план, указ превратился из способа ограничения распространения COVID-19 в инструмент предотвращения любой нелегальной иммиграции. Указ Трампа лишает нелегалов самой возможности подавать заявление на убежище, что правозащитники считают драконовской мерой, противоречащей всеобщей Декларации ООН о правах человека.

Расцвет применения Title 42 пришелся на май 2021 года. Тогда за один месяц американские власти развернули на границе и выслали обратно 112 958 нелегалов. В сентябре 2022 года (последние имеющиеся данные) число жертв антииммигрантского указа Трампа составило 77 464 человека.