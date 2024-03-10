Незаконное предприятие по производству марихуаны задымилось в Лос-Анджелесе Пожар вспыхнул на нелегальном предприятии по производству марихуаны в США

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Крупный пожар вспыхнул на территории нелегального предприятия по производству марихуаны в американском Лос-Анджелесе, сообщила пожарная служба города. Спасатели оперативно отреагировали на возгорание и потушили его. По предварительным данным, пострадавших среди гражданских нет.

Пожар произошел на незаконном предприятии по производству каннабиса, которое располагалось в двухэтажном коммерческом здании в центре города. Представители пожарной службы заявили, что для поиска пропавших без вести людей были задействованы специально обученные собаки, но они никого не нашли.

Тем временем по меньшей мере пять пожарных были направлены на обследование в местную больницу. Один из них сообщил, что во время тушения пожара почувствовал на своем лице жжение. Все находятся в удовлетворительном состоянии.

Пожар начался утром в субботу в почти 70-летнем строении. На кадрах с места происшествия видно, что в небо над Лос-Анджелесом вздымались клубы черного дома. Власти расследуют причину инцидента.

Ранее сообщалось, что приморские спасатели потушили крупный природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе. Возгорание укротили на площади 810 гектаров. В ликвидации огня участвовали 50 человек и 10 единиц техники.

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