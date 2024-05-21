«Некого будет использовать»: в США объяснили отказ мира от доллара Конгрессмен Мэсси: страны откажутся от доллара из-за роста инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Растущая инфляция вынуждает страны отказываться от доллара из-за его девальвации, заявил член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси консервативному радиоведущему Гленну Беку. По его мнению, миру надоело, что США использует доллар как инструмент для манипуляции, и не за горами тот день, когда люди перейдут на альтернативные валюты.

Весь мир держится за доллар, поэтому когда мы обесцениваем его, мы не только подвергаем испытанию свой народ, но и весь мир <...> миру наскучивает, что им так пользуются, и, когда они начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в собственных суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме как собственных граждан, — пояснил Мэсси.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев предположил в беседе с NEWS.ru, что заменить «токсичный доллар» в качестве резервной валюты может юань, поскольку китайская экономика в валовом значении выходит на первое место. Для этого необходимо, чтобы торговля у Китая была налажена с другими государствами в таком же объеме, как это сейчас сделано у Соединенных Штатов, пояснил он.

До этого эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцев предупредил, что покупать юани лучше, когда его курс опустится до 12,5 рубля. Он также объяснил причину слабости российской валюты к доллару, евро и юаню: речь может идти о спекуляциях в преддверии окончания срока действия указа президента России.