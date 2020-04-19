Нейрохирург сообщила о риске инсульта у больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f427754c-81f5-11ea-8aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency

Медики больницы Mount Sinai в Нью-Йорке (США) заметили, что во время пандемии COVID-19 выросло число пациентов с инсультом.

За месяц, в течение которого в больницу поступали заражённые коронавирусом горожане, были зарегистрированы 45 случаев инсульта — втрое больше, чем в обычный месяц. Нейрохирург Джоанна Фифи рассказала, что половина из перенёсших инсульт была инфицирована новым вирусом. При этом возраст людей, которым диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения оказался ниже среднего на 12 лет, передаёт NBC News.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирус может стать причиной психоневрологических заболеваний впоследствии, считает группа исследователей из Калифорнийского университета (США). Такой вывод они сделали, опираясь и на опыт прошлых пандемий, в том числе «испанки», после вспышки которой в 1918 году возросло число случаев летаргического энцефалита.