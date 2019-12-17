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Жертвой стрельбы в американском казино стали три человека. Инцидент произошёл в штате Монтана. Ещё один гражданин получил ранения.

Сейчас он находится в больнице. Ему оказывают медицинскую помощь.

Сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трёх человек в здании казино Emerald Casino. Четвёртый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений, — передаёт на своей странице в социальной сети Facebook полиция города Грейт-Фолс.

Самого нападавшего ликвидировали местные силовики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московская полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на станции «Косино» Некрасовской линии. Им оказался 23-летний приезжий. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве.