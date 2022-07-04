Неизвестный застрелил несколько человек во время парада в США BBC: неизвестный открыл стрельбу на параде в честь Дня независимости в США

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Неизвестный открыл стрельбу во время парада в честь Дня независимости США в Хайленд-Парке штата Иллинойс. По этой причине толпа зрителей начала разбегаться в разные стороны. BBC уточняет, что в результате инцидента несколько человек были убиты. Спустя 10 минут после начала мероприятия организаторы приняли решение остановить парад. Мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг призвала людей не выезжать в центр города. На месте работает полиция.

Я слышал от 20 до 25 выстрелов. Так что это не мог быть просто пистолет или дробовик, — поделился местный житель Майлз Заремски.

По сообщению газеты Chicago Sun-Times, один из репортеров издания увидел следы крови у пятерых человек.

Ранее стало известно, что три человека погибли после того, как в торговом центре в Дании произошла стрельба. Предполагаемый стрелок уже арестован: следователи считают, что к нападению больше никто не причастен.