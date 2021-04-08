Неизвестный стрелок ранил шесть человек в Техасе

Стрельба произошла в американском городе Брайан (штат Техас) на предприятии, производящем мебель. Ранены шесть человек, состояние некоторых из них тяжёлое.
Об этом
Подозреваемый остаётся на свободе. Следствие всё ещё в процессе, — отметили в городской полиции.
Других деталей инцидента не приводится.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённое насилие в Соединённых Штатах приняло характер эпидемии, заявил президент страны Джо Байден. Он представил меры по ужесточению правил оборота огнестрельного оружия. По его словам, эта ситуация обходится стране в $280 млрд каждый год, каждый день на территории государства «стреляют в 316 человек, 106 из них умирают».