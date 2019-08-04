https://static.news.ru/photo/24994da0-b6cb-11e9-aa57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Злоумышленник начал стрелять по людям возле детской площадки в американском Чикаго. Ранения получили семь человек.

По предварительным данным, неизвестный открыл огонь, находясь в автомобиле Chevrolet Camaro, передаёт телеканал NBC Chicago .

Ещё два похожих инцидента также произошли в США. В городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность стрелка. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.

В Дейтоне (Огайо) жертвами стрельбы другого злоумышленника стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин выразил соболезнования американскому коллеге Дональду Трампу в связи с трагическими инцидентами.