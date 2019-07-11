Исследовательский центр с ядерным реактором «Вальеситос» под Сан-Франциско (штат Калифорния) подвергся попытке проникновения.
Два человека перелезли через ограждение совместного предприятия японской корпорации Hitachi и американской General Electric. Когда их заметила охрана, они попытались сбежать, но не смогли преодолеть второе заграждение на территории объекта.
Неизвестных задержали. Они не успели проникнуть ни в одно из служебных помещений, в некоторых из которых может храниться высокообогащённый уран. Об этом пишет агентство
Ранее News.ru писал о том, что во Всемирный день шоколада неизвестный вынес из магазина «Пятёрочка» 46 плиток этого лакомства.