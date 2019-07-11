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Исследовательский центр с ядерным реактором «Вальеситос» под Сан-Франциско (штат Калифорния) подвергся попытке проникновения.

Два человека перелезли через ограждение совместного предприятия японской корпорации Hitachi и американской General Electric. Когда их заметила охрана, они попытались сбежать, но не смогли преодолеть второе заграждение на территории объекта.

Неизвестных задержали. Они не успели проникнуть ни в одно из служебных помещений, в некоторых из которых может храниться высокообогащённый уран. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Комиссию по ядерному регулированию США.

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