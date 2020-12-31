Неизвестные подбросили под дверь дома Нэнси Пелоси свиную голову

https://static.news.ru/photo/da32a978-4cc9-11eb-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско подвергся нападению неизвестных вандалов в новогоднюю ночь. Злоумышленники разлили бутафорскую кровь и подбросили отрубленную свиную голову.

На воротах гаража Пелоси они написали: «Отмените аренду. Мы хотим всего». Кроме того, выразили своё отношение к разовой финансовой помощи перечёркнутой надписью «$2 тысячи».

Прибывшие по вызову полицейские составили протокол, личности злоумышленников устанавливаются, сообщает издание TMZ.

В канун Нового года американские конгрессмены одобрили законопроект финансовой помощи всем американцам в размере $2 тысяч. Также на каждого ребёнка дополнительно будет выделено по $600. Программа поддержки рассчитана на граждан с доходом ниже $75 тысяч в год.

Ранее NEWS.ru писал, что Пелоси в свои 80 лет снова намерена выдвигаться на должность спикера нижней палаты Конгресса Соединённых Штатов, если демократы смогут сохранить там большинство. Президент Дональд Трамп называет её «сумасшедшей Нэнси» и утверждает, что она должна находиться под наблюдением врачей.