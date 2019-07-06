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Группа молодых людей в США похитила из магазина спортивного и походного инвентаря товары на сумму в $30 тысяч. На это им потребовалось не более 30 секунд.

Инцидент произошёл 2 июля в городе Плезант-Прэри, в штате Висконсин. По сведениям полиции, злоумышленников было около 10 человек. Они набрали столько товаров, сколько смогли унести и скрылись на трёх автомобилях.

Полиция объявила грабителей в розыск и разместила кадры, полученные с камер видеонаблюдения, в соцсетях. Предполагается, что эти же люди совершили аналогичный налёт на расположенный поблизости торговый центр в День независимости, сообщает телеканал Fox News .

Ранее News.ru писал, что в подмосковном Климовске мужчина разгромил супермаркет «Дикси» после неудачной попытки ограбить его. Злоумышленник кинулся в драку, когда охранник заметил, как он рассовывает по карманам продукты.