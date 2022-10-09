Центральное командование Пентагона заявило о ракетном обстреле военной базы в Сирии. По данным ведомства, обошлось без пострадавших, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что неизвестные боевики 8 октября выпустили 107-миллиметровый реактивный снаряд по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии. При этом в объект не попали.
Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали, — уточнили в Пентагоне.
Американские военные на предполагаемом месте пуска обнаружили несколько неиспользованных ракет. В Пентагоне заявили о проведении расследования нападения.
Ранее в центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что американские военные 7 октября ликвидировали в Сирии трех главарей террористической группировки. Они нанесли удар с воздуха по северу республики.