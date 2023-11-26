«Неизбежно»: в США сделали неприятное признание о Зеленском Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США больше не нужны Украина и Зеленский

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

США дали понять, что им больше не нужна ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский, сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Вашингтон своей помощью лишь пытается отвратить неизбежное, но в действительности уже ни на что не повлияет.

Зеленский и Украина больше не нужны, так как они больше не могут продолжать конфликт. <...> Они (Запад и Украина. — NEWS.ru) пытаются отвратить неизбежное, — заявил Джонсон.

По его мнению, передача еще большего количества оружия ВСУ бессмысленна, поскольку им никто не сможет воспользоваться — в украинской армии заканчиваются солдаты. А недавние официальные визиты главы Пентагона Ллойда Остина и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев были всего лишь формальностью, резюмировал Джонсон.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров обратил внимание, что недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о бедственном состоянии войск и фактическом провале контрнаступления ставят Зеленского в неудобное положение. По его словам, Залужный предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского президента равносильно политическому самоубийству. Переход ВСУ к обороне будет означать, что все заявленные Зеленским цели, под которые Запад выделял финансирование, остались недостигнутыми, объяснил Килинкаров.