Американские НПЗ перешли на производство масла из фаст-фуда

https://static.news.ru/photo/ef08e80e-e878-11ea-9a66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/http://imagebroker.com/Global Look Press

Низкие цены на бензин и падение спроса, вызванные резким удешевлением нефти, заставили некоторые нефтеперерабатывающие заводы в США задуматься о производстве топлива из отработанного масла для кулинарии. Такое топливо стоит дороже, но меньше вредит окружающей среде, поэтому штаты активно субсидируют переход на подобное производство.

Как сообщает Reuters, переключение на экологичное производство выгодно американским НПЗ, потому что государственные гранты помогут им пережить тяжёлые времена. Для производства дизеля по этой технологии может использоваться растительное масло, тонны которого ежегодно производят рестораны фаст-фуда.

Калифорнийская программа LCFS (Стандарт низкоуглеродного топлива) в настоящее время является ключевым фактором производства возобновляемого дизельного топлива, — пояснил Rueters консультант по переработке в Baker O'Brien Чарльз Кемп. — К 2020 году переработанный дизель составит 20% всего дизельного топлива в Калифорнии.

Среди компаний, которые уже переключились на новую технологию, CVR Energy, Marathon Petroleum Corp., Phillips 66, и HollyFrontier Corp.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению экспертов, главными факторами восстановления цен на нефть станет возобновление авиасообщения и поездок на работу на личном транспорте. Сегодня объём авиаперелётов на 30% ниже, чем до начала пандемии.