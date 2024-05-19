«Недостаточно и небрежно»: в США озвучили причину провала ВСУ под Харьковом NYT: ВСУ не смогли дать отпор ВС РФ под Харьковом из-за нехватки ресурсов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы противостоять наступлению ВС РФ на Харьковском направлении из-за нехватки ресурсов, пишет газета The New York Times. Аналитики отметили, что оборонительные укрепления оказались «недостаточными» или были «небрежно возведены», кроме того, командование не развернуло на данном участке фронта новые силы из резерва, а перебросило туда силы с других участков.

По итогу армия РФ, обладающая силой и скоростью, легко преодолела «скудные оборонительные укрепления» Украины, в то время как «истощенная украинская противовоздушная оборона» не могла противостоять действиям российской авиации, добавили авторы материала. Некоторые солдаты ВСУ покидали свои позиции, будучи «застигнуты совершенно врасплох», указывает издание.

Американская газета The Washington Post ранее обратила внимание, что российской армии в ходе недавних событий в зоне специальной военной операции удалось взять под свой контроль больше территорий, чем Вооруженным силам Украины во время контрнаступления в 2023 году. Издание сослалось на заявления и выводы американских экспертов, которые не связаны с властями США.

15 мая Министерство обороны РФ сообщило, что группировка «Днепр» ВС России полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. По информации ведомства, противник потерял два автомобиля и гаубицу М777 американского производства. Также Вооруженные силы России взяли под контроль более 200 квадратных километров в Харьковской области. Речь идет в том числе о территориях на севере региона.