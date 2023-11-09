Небензя раскрыл главный страх Запада при обсуждении «Северного потока» Небензя: Запад был против наказания виновных во взрыве «Северного потока»

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Несколько западных членов Совета Безопасности ООН не поддержали включение в проект заявления председателя Совбеза о призыве привлечь к ответу виновников теракта на «Северном потоке», передает РИА Новости со ссылкой на Постоянного представителя России при ООН Василия Небензя. По его словам, российская сторона в итоге была озадачена аргументами Запада.

В ходе заседания 26 сентября мы объявили, что мы собираемся предложить заявление председателя Совбеза, которое послало бы мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей этого деяния, — заявил Небензя.

Он также выразил обеспокоенность тем, что спустя год после атаки на «Северный поток» нет конкретной информации о расследованиях, проводимых Данией, Германией и Швецией, а также об их результатах. В проекте заявления подчеркивалась важность быстрого завершения следствия по этому делу.

Ранее Небензя заявил, что Россия не даст международному сообществу забыть про подрыв «Северных потоков», как того хотелось бы западным странам. По его словам, СБ ООН придется продолжать расследование теракта по всем правилам. Кроме того, постпред подчеркивал, что Москва испытывает беспокойство из-за отсутствия виновных в атаке на «Северные потоки» даже спустя год после инцидента.