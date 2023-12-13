Небензя назвал ответственных за каждое убийство в секторе Газа Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в секторе Газе

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

США, отвергнув резолюцию Совета Безопасности ООН относительно Газы, должны нести ответственность за каждую смерть в этом регионе, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает ТАСС. По его словам, Штаты фактически санкционировали кровопролитные действия Израиля.

США вновь, выгораживая своего главного ближневосточного союзника, заветировали решение СБ. Итог таких шагов продолжение чудовищного кровопролития, новые тысячи погибших и катастрофические разрушения. Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийства и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе, — сказал Небензя на заседании специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа.

Ранее Василий Небензя заявил, что Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь. Постпред добавил, что «сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба», с которыми столкнулись палестинцы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов. При это он подчеркнул, что у конфликтов в секторе Газа и на Украине есть отличия.