«Неандертальское мышление»: Байден идёт на конфликт с губернаторами

Президент США Джо Байден ввязался в конфликт с губернаторами штатов из-за коронавирусных ограничений. Техас и Миссисипи отменили часть мер вопреки рекомендациям Белого дома. Президент же охарактеризовал это как «неандертальское мышление». Назревающий конфликт между центром и регионами повторяет ситуацию весны прошлого года, когда демократические губернаторы выступили против Дональда Трампа. Но последствия для Байдена могут быть серьёзнее — разлад со штатами грозит провалом его инициатив в сенате.

Об отмене ограничений на фоне спада заболеваемости заявили губернаторы Техаса и Миссисипи. Они разрешили предприятиям работать на 100% возможностей и отменили требования носить маски в общественных местах. При этом масочный режим продолжает действовать в федеральных зданиях: ими управляет президентская администрация, которая выступает против ослабления ограничений. Джо Байден назвал решение губернаторов ошибкой.

Последняя вещь, которая нам нужна сейчас, это неандертальское мышление, будто бы всё хорошо, — подчеркнул президент.

Центр по контролю и предотвращению заболеваний США согласился, что отменять ношение масок ещё рано, несмотря на обнадёживающие данные по вакцинации. Но главы штатов принимают во внимание и интересы бизнеса, недовольного растянувшимся локдауном. А неосторожные слова про неандертальцев противники президента из Республиканской партии тут же обратили в свою пользу, обвинив его в снобизме.

Миссисипи не нужны погонщики, — парировал губернатор штата Тейт Ривз. — Думаю, нужно доверять американцам, а не оскорблять их. Когда президент Байден говорит, что мы все неандертальцы, я бы посоветовал ему наконец выбраться из Вашингтона и посетить сельскую Америку.

Губернатор Техаса Грэг Эббот, позиции которого пострадали от энергетического коллапса в середине февраля, судя по всему, чувствует острую необходимость успокоить общественное мнение.

Michael Nagle/XinHua/Global look Press

Данные по выздоровлению, вакцинации и падению числа госпитализаций, а также ответственное поведение техасцев позволяют отменить ограничения, — заявил официальный представитель Эббота. — Сейчас мы должны сделать больше для восстановления нормальной жизни жителей штата.

Техас и Миссисипи входят в число наиболее пострадавших от коронавируса штатов из-за плотности населения и нежелания властей идти на ограничительные меры. Жители этих регионов тоже неохотно соблюдали карантин. Некоторые владельцы магазинов и баров ещё весной отрыли свои заведения раньше времени, а на подмогу им пришли неравнодушные граждане с оружием в руках. В мае полиции пришлось задействовать БТР , чтобы арестовать владелицу одного из таких баров, которую защищали шестеро мужчин с автоматами.

Впрочем, Белый дом в то время весьма лояльно относился к штатам, не желающим вводить локдаун. Джо Байден же пришёл в Овальный кабинет с обещанием радикально изменить «катастрофичную» политику предыдущей администрации. На деле как Трамп, так и Байден мало что могут поделать с волей отдельных штатов, ведь именно губернаторы обладают львиной долей полномочий по введению или снятию ограничений. В отсутствие возможностей на что-то повлиять президентам остаётся лишь воздействовать на глав регионов словесными увещеваниями.

«Неандертальское мышление» наверняка пополнит список неуместных выражений , которыми Байден знаменит ещё со времён работы в сенате, и будет использовано его противниками. Хотя демократы контролируют нижнюю палату конгресса, в верхней их перевес минимален и может быть нарушен всего одним сенатором-отступником. Поэтому для принятия важных законопроектов Байдену нужна и поддержка штатов, находящихся под контролем республиканцев: в конечном итоге при голосовании сенаторы исходят из интересов своего региона.

Идя на конфликт по поводу коронавирусных ограничений, Байден лишает себя возможности договориться с республиканцами по другим вопросам. Между тем на повестке дня сената стоят важные, но спорные законопроекты — о миграции, полицейской реформе и реформе избирательной системы.