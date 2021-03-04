«Неандертальское мышление»: Байден идёт на конфликт с губернаторами

Президент США Джо Байден ввязался в конфликт с губернаторами штатов из-за коронавирусных ограничений. Техас и Миссисипи отменили часть мер вопреки рекомендациям Белого дома. Президент же охарактеризовал это как «неандертальское мышление». Назревающий конфликт между центром и регионами повторяет ситуацию весны прошлого года, когда демократические губернаторы выступили против Дональда Трампа. Но последствия для Байдена могут быть серьёзнее — разлад со штатами грозит провалом его инициатив в сенате.
Об отмене ограничений на фоне спада заболеваемости заявили губернаторы Техаса и Миссисипи. Они разрешили предприятиям работать на 100% возможностей и отменили требования носить маски в общественных местах. При этом масочный режим продолжает действовать в федеральных зданиях: ими управляет президентская администрация, которая выступает против ослабления ограничений. Джо Байден назвал решение губернаторов ошибкой.
Последняя вещь, которая нам нужна сейчас, это неандертальское мышление, будто бы всё хорошо, — подчеркнул президент.
Центр по контролю и предотвращению заболеваний США согласился, что отменять ношение масок ещё рано, несмотря на обнадёживающие данные по вакцинации. Но главы штатов принимают во внимание и интересы бизнеса, недовольного растянувшимся локдауном. А неосторожные слова про неандертальцев противники президента из Республиканской партии тут же обратили в свою пользу, обвинив его в снобизме.
Миссисипи не нужны погонщики, — парировал губернатор штата Тейт Ривз. — Думаю, нужно доверять американцам, а не оскорблять их. Когда президент Байден говорит, что мы все неандертальцы, я бы посоветовал ему наконец выбраться из Вашингтона и посетить сельскую Америку.
Губернатор Техаса Грэг Эббот, позиции которого пострадали от энергетического коллапса в середине февраля, судя по всему, чувствует острую необходимость успокоить общественное мнение.
Данные по выздоровлению, вакцинации и падению числа госпитализаций, а также ответственное поведение техасцев позволяют отменить ограничения, — заявил официальный представитель Эббота. — Сейчас мы должны сделать больше для восстановления нормальной жизни жителей штата.
Техас и Миссисипи входят в число наиболее пострадавших от коронавируса штатов из-за плотности населения и нежелания властей идти на ограничительные меры. Жители этих регионов тоже неохотно соблюдали карантин. Некоторые владельцы магазинов и баров ещё весной отрыли свои заведения раньше времени, а на подмогу им пришли неравнодушные граждане с оружием в руках. В мае полиции пришлось
Впрочем, Белый дом в то время весьма лояльно относился к штатам, не желающим вводить локдаун. Джо Байден же пришёл в Овальный кабинет с обещанием радикально изменить «катастрофичную» политику предыдущей администрации. На деле как Трамп, так и Байден мало что могут поделать с волей отдельных штатов, ведь именно губернаторы обладают львиной долей полномочий по введению или снятию ограничений. В отсутствие возможностей на что-то повлиять президентам остаётся лишь воздействовать на глав регионов словесными увещеваниями.
«Неандертальское мышление» наверняка пополнит
Идя на конфликт по поводу коронавирусных ограничений, Байден лишает себя возможности договориться с республиканцами по другим вопросам. Между тем на повестке дня сената стоят важные, но спорные законопроекты — о миграции, полицейской реформе и реформе избирательной системы.