«Не выгоден практически никому»: политолог развеял мифы о Трампе Политолог Гуреев: Трамп на посту президента США почти никому не выгоден

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США не выгодно практически никому, сказал в беседе с «360» политолог Данила Гуреев. По его словам, не нужно заблуждаться, что приход республиканца в Белый дом поспособствует улучшению российско-американских отношений или завершению конфликта на Украине.

Дональд Трамп — это очень специфический персонаж <...> и удивительный кандидат, который не выгоден, с точки зрения международного сообщества, практически никому. Страны Западной Европы его не ждут, потому что это человек, отходящий от их позиции, но, с другой стороны, для России это тоже не самый лучший кандидат, — уточнил политолог.

Гуреев подчеркнул, что Трамп-президент не будет другом для Москвы. Эксперт полагает, что политик продолжит вести антироссийскую риторику по Украине. В настоящий момент, продолжил политолог, Трамп является наилучшим вариантом только для американцев. Позиция республиканца больше направлена на решение внутренних проблем США, а не внешних, что подкупает избирателей, резюмировал Гуреев.

Ранее автор французской газеты Le Figaro Филипп Гели заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может стать «величайшим подарком» для российского лидера Владимира Путина. По мнению журналиста, Трамп может предложить Путину «развалить» НАТО.