«Не выдержит кобылка»: Дерипаска о финансовой системе США Дерипаска заявил об «очень и очень проблемной ситуации» в экономике США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

В американской экономике сложилась «очень и очень проблемная» ситуация, считает предприниматель Олег Дерипаска. В своем Telegram-канале он написал, что «безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру» обошлись США почти в $33 трлн. По его словам, Соединенным Штатам больше не удастся «напечатать на халяву» долларовые банкноты.

Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка, — убежден российский бизнесмен.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Social Science Research Network сообщила, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank. Это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.

19 марта Национальный банк Швейцарии сообщил, что кризисный банк Credit Suisse будет поглощен UBS — ведущим банком страны. Для поддержки этого поглощения НБШ предоставит значительную помощь.