«Не в своем уме»: Карлсон о компетентности Байдена как президента Такер Карлсон усомнился в компетентности Байдена на посту президента

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Джо Байден

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Джо Байден является некомпетентным президентом, который к тому же «не в своем уме». На Всемирном правительственном саммите в Дубае журналист отметил, что ему горько от того, что такой человек правит Соединенными Штатами, передает РИА Новости.

Если бы это был бокс, медики бы отменили бой. <...> Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу, — сказал Карлсон.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что отчет спецпрокурора Роберта Хера подтверждает серьезные проблемы со здоровьем Джо Байдена. Он признался, что знал об этом давно, причем Байдену становится с каждым днем все хуже, и он уже не тот человек, каким был при экс-президенте Бараке Обаме.

В ходе расследования неправомерного обращения с секретными документами прокурор охарактеризовал американского лидера как «сочувствующего, благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». По мнению Джексона, между состоянием Байдена несколько лет назад и теперешним существует огромная, радикальная разница.