«Не умеет считать даже до трех»: Байдена высмеяли за оговорку из трех слов Байдена подняли на смех после оговорки из-за количества слов во фразе

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден обсчитался в количестве слов во фразе, выступая с речью на выставке Volvo Group Powertrain Operations в Хагерстауне, штат Мэриленд. Кадры с очередной оговоркой публикует телеканал CNBC.

Позвольте мне начать с двух слов — «Made in America», — начал выступление американский лидер.

Пользователи подняли хозяина белого дома на смех в соцсетях. Но самым популярным комментарием в Twitter стало меткое высказывание:

Он не умеет считать даже до трех, а мы доверили ему коды от ядерного оружия.

Накануне Джо Байден, общаясь с журналистами, привел их в недоумение «экстравагантным» поступком. После очередного выступления президента США спросили о Путине. На что он промолчал, развернулся и дал стрекача по лужайке, оставив репортеров в полном недоумении.

Ранее сообщалось, что россияне затроллили Байдена на официальной странице Белого дома в соцсетях. Под постом, опубликованным 7 октября, они наперебой начали поздравлять с днем рождения президента России Владимира Путина. При этом пользователи особо отмечали остроту ума, хорошую физическую форму российского лидера и всенародную любовь к нему.