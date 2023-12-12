«Не станем выполнять указания»: в США нашли ответ для Зеленского Конгрессмен Ли: сенаторы США не станут выполнять указания Зеленского

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенаторы США не станут слушать указания Владимира Зеленского, заявил член верхней палаты конгресса Майк Ли в социальной сети Twitter (Х). Политик подчеркнул, что забота об американских интересах не входит в обязанности Зеленского, но входит в обязанности конгрессменов, поэтому они «не станут выполнять его указания».

Что, ни у кого не может быть закономерной причины не соглашаться с Зеленским? Мне на ум приходит множество причин, — написал Ли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву и напомнил, что скандалы и разногласия радуют Москву. После этого киевский лидер снова стал просить у Вашингтона оружие.

Член Совета Федерации Григорий Карасин уже объяснил, с чем связан визит украинского лидера в Вашингтон. Турне Зеленского по дальнему зарубежью — не случайность, а попытка найти выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался, уверен политик.

До этого экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что не исключает подготовку на Западе замены Зеленскому. По его мнению, главкому ВСУ Залужному в случае переворота отводится роль «военного прикрытия», а по итогам путча на первый план выйдут такие фигуры, как спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и его предшественник, депутат Дмитрий Разумков.