«Не сможете спрятаться»: В США объяснили, как ВС РФ находят цели для ударов Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ не могут скрыться от систем спутниковой разведки России

Фото: roscosmos.ru

Вооруженные силы России используют системы спутниковой разведки и наведения для поиска целей, заявил в интервью на YouTube-канале журналиста Джексона Хинкла бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он также выразил уверенность, что украинская армия не сможет спрятаться от ВС РФ.

Вы больше не сможете спрятаться. Все, что происходит и в Восточной, и в Западной Украине, отслеживается россиянами с помощью спутников, — заявил Макгрегор.

Российские спутниковые системы имеют несколько преимуществ, добавил он. Так, на них не влияют погодные условия. Кроме того, добавил Макгрегор, они выигрывают у американских аналогов степенью интегрированности в другие системы ВС РФ. Существенным преимуществом российской стороны также является весомый арсенал вооружения, которым можно наносить удары, заключил полковник.

Ранее Макгрегор также заявил, что мощные системы радиоэлектронной борьбы РФ мешают Вооруженным силам Украины проводить военные операции. По его словам, российская РЭБ глушит всю технику ВСУ. Возможности соответствующих систем полковник назвал колоссальными, добавив, что они существенно снижают способность украинской армии вести бой.