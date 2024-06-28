«Не рассматривается»: в США озвучили возможность помилования Ассанжа Жан-Пьер: Байден не рассматривает вариант помилования Джулиана Ассанжа

Фото: Tolga Akmen/London News Pictures via ZUMA/Global Look Press

Джулиан Ассанж

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не планирует рассматривать вариант с помилованием основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, подобная возможность даже не обсуждалась.

Нет, не рассматривал и не обсуждал, — отметила представитель правительства США.

Ранее Ассанж в суде признал себя виновным по единственному обвинению — в публикации военных секретов Соединенных Штатов. Согласие обеспечило ему свободу и завершило затянувшуюся на десятилетие юридическую сагу, вызвавшую споры о свободе прессы и национальной безопасности.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявлял, что самой безопасной страной для Джулиана Ассанжа после освобождения будет Россия. Он допустил, что в случае возвращения бывшего главы Белого дома Дональда Трампа к власти в США дело против активиста могут возобновить. Сейчас нужно дождаться, чтобы Ассанжа действительно освободили, подчеркнул политик. По его мнению, у основателя Wikileaks есть все шансы добраться до дома.

Кроме того, политолог Сергей Марков назвал Ассанжа символом свободного интеллектуала в западном мире и разоблачений преступлений США. Международное гражданское общество и глубинные государства главных стран Запада уже 15 лет борются вокруг его фигуры, при этом Россия в этой битве не участвует, констатировал он.