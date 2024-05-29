«Не поощряем»: в США отреагировали на удары ВСУ западным оружием по РФ Госдеп: США продолжают выступать против ударов ВСУ по РФ американским оружием

Фото: МО Украины

Соединенные Штаты продолжают придерживаться позиции о запрете применения американского оружия украинскими военными при ударах по территории России, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Белый дом не поощряет действий Киева в этом вопросе.

Что касается нашей политики <...>, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами украинских границ, — подчеркнул Миллер.

Позиция США остается такой же, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия, уточнил представитель Госдепа. В то же время Вашингтон остается одним из главных союзников Киева, констатировал он.

Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных ВСУ. Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом разрешить украинской стороне атаковать объекты на российской территории.

До этого с аналогичным требованием выступила экс-заместитель главы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтону следует позволить армии Украины наносить удары по России с помощью дальнобойного оружия.