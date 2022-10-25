Не поклялись: группа депутатов в Канаде отказала Карлу III в доверии Ряд депутатов от Квебека отказался присягать новому монарху, тем самым вскрыв серьезные проблемы канадского общества и напомнив, кто же заселял Канаду

Фото: Roger Harris/XinHua/Global Look Press

Король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества Чарльз III

В Канаде разгорелся скандал, какого история этой страны еще не знала: большая группа новоизбранных депутатов парламента провинции Квебек отказалась давать клятву верности главе государства, им официально является британский монарх. Все 11 бунтовщиков принадлежат к партии Québec solidaire («Квебекская солидарность»), исповедующей отделение провинции Квебек от Канады, поэтому их демарш сам по себе вполне последователен. Но перед канадской демократией теперь встал юридический вопрос, на который нет однозначного ответа: как совместить парламентский мандат группы «повстанцев» с отказом исполнять пусть ритуальную, но обязательную для всех граждан Канады процедуру присяги короне?

Согласно действующей Конституции Канады, каждый гражданин Страны кленового листа приносит присягу «монарху Великобритании и Канады и всем его наследникам»,хотя бы раз в жизни. Это является обязательным условием при вступлении в гражданство для натурализованных канадцев, а канадцы по рождению произносят эти слова на тех или иных государственных церемониях или хотя бы на школьных линейках. Хотя в практическом смысле эта клятва ни к чему произносящих ее не обязывает — британский монарх является главой Канады сугубо номинально и не принимает участия в ее делах, — отказ ее давать является грубейшим нарушением если не закона, то правил приличия, сродни публичному отказу пожать руку своему визави.

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press Представитель «Квебекской солидарности» Габриэль Нуду-Дюбуа утверждает, что свой неоднозначный шаг его однопартийцы предприняли «в здравом уме и твердой памяти»

На церемонии, показанной в прямом телеэфире, эти депутаты, «действуя по предварительному сговору», во время произнесения текста присяги вместо клятвы на верность королю Чарльзу заменили эту часть текста на слова «на верность народу Квебека». Эта отсебятина вызвала скандал не только потому, что депутаты унизили достоинство главы государства, но еще и потому, что Конституция Канады не подразумевает никакого «народа Квебека», как она не подразумевает народа Онтарио, народа Манитобы либо народа любой из провинций и территорий, составляющих вторую в мире по площади страну.

Дерзкий шаг 11 новоизбранных парламентариев, очевидно, продиктован исключительно эмоциональными мотивами, потому что он не несет никакой, даже политической целесообразности. Напротив, если депутаты не передумают до конца ноября, когда начнет работу сессия провинциального парламента, то они рискуют потерять свои места в Ассамблее Квебека: без соблюдения необходимых формальностей (каковой является в том числе присяга монарху) депутатский мандат не может быть активирован.

Однако представитель «Квебекской солидарности» Габриэль Нуду-Дюбуа утверждает, что свой неоднозначный шаг его однопартийцы предприняли «в здравом уме и твердой памяти».

Все они полностью осознают последствия своего поступка. Они избирались для того, чтобы открыть новую эру в истории Квебека, и их избиратели направили их в парламент для того, чтобы они дверь в эту эру открыли, — объяснил он демарш 14 депутатов.

Если углубиться в юридические тонкости, то заявление 11 квебекских парламентариев об отказе «пожать руку» новому королю Чарльзу III не имеет никаких последствий, поскольку сам текст присяги подразумевает, что подтверждать ее при смене монарха на троне не обязательно; подданные британской короны дают ее, можно сказать, абонементом («...и всем наследникам»). Отозвать присягу тоже невозможно — для этого надо одновременно денонсировать свое канадское гражданство.

Но именно в этом пункте представители квебекских сепаратистов как раз верны себе: идеология левой «Квебкской солидарности», как и федеральной партии Bloc Québecois декларирует, что франкофонная провинция никогда не вступала в состав Канады добровольно, а была, по выражению тамошних острословов, проглочена ею, как кит проглатывает человека.

Вы можете быть федералистом, националистом, сепаратистом, но вы никуда не уйдете от исторического факта, что квебекцы были завоеваны англичанами, хотя именно мы являемся первооткрывателями и первопоселенцами Канады. И этим мы отличаемся от всех остальных канадцев. Да, это было давно, но это оставило в нашей исторической памяти неизгладимый след, — заявил лидер Bloc Quebecois Ива Франсуа-Бланше.

Фото: Jacques Boissinot/Keystone Press Agency/Global Look Press Лидер «Квебекской солидарности» Поль Сен-Пьер Пламондон

Блок дважды, в 1980 и 1995 годах, организовывал в провинции референдумы об отделении от Канады. Оба раза сторонники сепаратистов оказывались в меньшинстве, но в последний раз они проиграли лишь около одного процента голосов. Такая «боевая ничья» дает идеологам независимости Квебека надежду, что при должном упорстве третий референдум, если он когда-либо состоится, все-таки склонит чашу весов на их сторону.

Сейчас лидер «Квебекской солидарности» Поль Сен-Пьер Пламондон оправдывает «самопожертвование» коллег по партии тем, что для них оказывается невозможным «сидеть сразу на двух стульях»: отстаивать независимость Квебека и одновременно служить монарху, эту независимость отвергающему. По его словам, сама по себе клятва верности престолу представляет собой «напоминание о колониальном прошлом».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал демарш квебекских политиков, напомнив, что все жители Канады являются по конституции ее равноправными гражданами по умолчанию, независимо от этнического происхождения, родного языка или места проживания, и что пересматривать эту часть конституции никакие отдельно взятые провинциальные депутаты полномочий не имеют.

Вместо того чтобы добиваться пересмотра конституции, депутатам лучше бы следовало заняться действительно важными для их избирателей проблемами: стоимостью жизни, созданием рабочих мест, борьбой с изменениями климата, — пожурил он «младших братьев».

Сама по себе идея ухода из-под британской короны имеет в Канаде определенное число сторонников, и не только в Квебеке, но и в остальных, преимущественно англоязычных провинциях и территориях страны. При этом для канадцев, живущих за пределами Квебека, это вопрос не этнический, не языковой и не культурный, а сугубо политический и отчасти еще и финансовый: поддержание символов монархии (к примеру, института генерал-губернатора и лейтенант-губернаторов) обходится федеральному бюджету в почти 70 млн канадских долларов ежегодно.

Но у «квебекуа» британская монархия вызывает острые «фантомные боли», поскольку напоминает им, что 200 лет назад французских переселенцев (которые к тому же прибыли в Северную Америку раньше англичан) продали оптом, как крепостных, Британской империи, одержавшей победу в войне с империей французской.

Присягать или не присягать британской короне — для представителей Квебека вопрос, вызывающий острый когнитивный диссонанс, потому что им приходится разрываться между формальными требованиями законодательства и национальными чувствами, рассказала NEWS.ru эксперт Института США и Канады Елена Комкова.

Провинциальные партии в Квебеке (это не только Québec solidaire, но и партия, которая так и называется — Partie Québecois) могут позволить себе больше «свободы самовыражения», чем федеральный Bloc Québecois. Федеральным парламентариям приходится, скрепя сердце, выполнять требования федерального законодательства и присягать монарху, которого они, согласно своей партийной программе, не признают как главу государства. Они при всяком удобном случае подчеркивают, что на самом деле никакой лояльности к британской короне не проявляют, как это было на траурной церемонии по случаю кончины Елизаветы II, когда фракция BQ вежливо, но покинула мероприятие. Вообще же, если бы ни это событие — смена монарха в Лондоне, — то в Канаде бы тема отказа от монархии сегодня не вышла бы в главные новости, потому что в самом Квебеке идея независимости постепенно теряет сторонников, а на первое место там выходят темы, общие для всех канадцев — экономика, экология, цены на жилье. Елена Комкова эксперт по Канаде в ИСКРАН

Фото: Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press Ив-Франсуа Бланше

Во вторник федеральные депутаты от Квебека поддержали своих провинциальных коллег, выпустив обращение к Джастину Трюдо с призывом начать процедуру разрыва связей с британской короной. Первым шагом, по мнению Ива Франсуа-Бланше, может стать как раз отказ от обязательного принесения присяги «иностранному королю и главе чуждой для большинства канадцев (англиканской) церкви». В итоге процесс должен привести к провозглашению Канады республикой (как это ранее сделал, например, другой член британского Содружества наций, Барбадос).

Бланше, впрочем, не строит особых иллюзий по поводу успеха своего призыва, поскольку для внесения любых изменений в конституцию требуется единогласное решение десяти провинциальных законодательных собраний, плюс федерального парламента, плюс сената — а в вопросе о разрыве связей с «исторической родиной» такого единогласия достигнуто быть не может ни сегодня, ни в обозримом будущем, так как большинство канадцев все-таки испытывают к монархии если не верноподданнические, то добрые ностальгические чувства — как внуки к бабушке (или теперь, точнее, к дедушке), которая в их жизнь не вмешивается и ничего плохого им не делает. На сегодня ни одна из пяти представленных в федеральном парламенте Канады партий, даже оппозиционных (кроме BQ), не имеет в своих программах «республиканизацию» государственного устройства.