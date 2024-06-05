«Не планируем»: Белый дом исключил отправку войск на Украину Белый дом: американских солдат и военных инструкторов не отправят на Украину

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Белый дом не планирует посылать солдат, советников или военных инструкторов на Украину, приводит РИА Новости слова помощник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. По его мнению, поставки американского оружия киевским властям влияют на ситуацию в зоне спецоперации.

Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине, — отметил политик в ходе брифинга на борту «номер один».

Как добавил Салливан, Украина оказалась «в глубокой дыре» по причине задержек с передачей помощи Вашингтоном. Однако сейчас положение ВСУ на фронте постепенно стабилизируется, констатировал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что в Европе находятся не меньше 80 тысяч американских солдат. США надо продумать пути отхода и держать в европейских странах не только самих военных, но и авианосцы, которые их могут забрать, добавил депутат.

До этого стало известно, что страны НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски американских войск на случай прямого военного столкновения с Россией. Альянс думает над тем, как быстро переместить солдат США и бронетехнику к границам РФ.