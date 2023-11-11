«Не нужно этого делать»: Маск дал Зеленскому ценный совет по поводу Путина Маск: Зеленскому нужно начать переговоры с Путиным ради жизней украинцев

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста ученого Лекса Фридмана. По мнению предпринимателя, самое важное сейчас — сохранить жизнь молодым украинцам и не дать им сгинуть в окопах.

Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет, — подчеркнул бизнесмен в ответ на вопрос о том, стоит ли Зеленскому начать переговоры с Путиным.

Маск добавил, что сейчас обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам». К солдатам ВСУ «история не будет добра», резюмировал собеседник ученого.

В сентябре Маск приветствовал заявление сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет большие средства на покрытие невоенных расходов Киева. На соответствующий пост сенатора в соцсетях Маск написал «Браво!».

Однако позднее бизнесмен не нашел слов: заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о возможности Вашингтона оказывать поддержку одновременно Израилю и Украине Маск комментировать не стал. Он просто поставил под постом восклицательный знак, оставив за пользователями право самим догадаться о смысле этого послания.