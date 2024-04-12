«Не можем ждать вечно»: в США придумали, как помочь Украине за счет России FT: США хотят помочь Украине выпуском облигаций

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В США хотят выпустить долгосрочные долговые обязательства для финансирования Украины, сообщила газета Financial Times. Закрывать их предлагается за счет использования замороженных на Западе российских активов. Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх отметил, что Вашингтон должен изучить все возможные варианты.

Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать [выгоду] от обездвиженных резервов для Украины. Мы не можем ждать вечно, — заявил Сингх.

Решение по американской инициативе может быть принято на саммите G7, который должен состояться в июне в Италии. По оценке европейских чиновников, облигации могут принести в ближайшее десятилетие €30–40 млрд, исходя из предполагаемой прибыли от российских активов в размере €191 млрд.

Ранее журналист и обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине серьезно навредит США. По его словам, из-за последствий такого решения Вашингтон рискует ощутить «невиданный приступ боли» от своего 34-триллионного госдолга.