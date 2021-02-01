«Не могу сказать, что его не хватает в Twitter»: Псаки о блокировке Трампа

https://static.news.ru/photo/36523186-64eb-11eb-a60d-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

В Белом доме не очень расстроены тем, что экс-президенту США Дональду Трампу закрыли доступ в Twitter. По словам пресс-секретаря нынешней администрации президента Джен Псаки, в отличие от Трампа Джо Байден идейно противостоит разжиганию ненависти в соцсетях.

Не могу сказать, что нам его не хватает в Twitter, — сказала Псаки на брифинге.

Таким был её ответ на вопрос журналиста о том, как Байден отнёсся к решению руководства социальной сети о блокировке Трампа.

Как ранее писал NEWS.ru, Псаки «потеряла мысль» во время попытки покритиковать Россию. В ходе одного из брифингов она долго перечисляла обвинения в адрес Москвы, но в какой-то момент остановилась. Она призналась, что задумалась, и добавила, что Байден «в любом случае готов отвечать России, когда посчитает необходимым».