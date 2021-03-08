Не менее трех полицейских пострадали при попытке остановить вечеринку в США

В США при попытке пресечь проходившую возле одного из кампусов Колорадского университета вечеринку травмы получили по меньшей мере трое полицейских. на мероприятии присутствовало более 800 человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
Инцидент
По данным газеты The New York Times, большинство участников мероприятия
В результате трое офицеров получили лёгкие травмы.
В настоящее время никто из участников вечеринки не арестован. Правоохранители изучают данные камер видеонаблюдения, чтобы выявить нарушителей.
В администрации университета сообщили, что им известно о вечеринке и насилии студентов над полицией.
Мы осуждаем такое поведение, — говорится в заявлении учебного заведения.
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