Не менее трех полицейских пострадали при попытке остановить вечеринку в США

https://static.news.ru/photo/06a7ef94-60c7-11ea-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США при попытке пресечь проходившую возле одного из кампусов Колорадского университета вечеринку травмы получили по меньшей мере трое полицейских. на мероприятии присутствовало более 800 человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Инцидент произошёл в районе Юниверсити-Хилл, рядом с флагманским кампусом университета. Полиция получила сообщение о вечеринке и выехала на место.

По данным газеты The New York Times, большинство участников мероприятия нарушали правила социального дистанцирования и обходились без средств индивидуальной защиты. Полиция попыталась разогнать вечеринку, в ответ ан них посыпались камни и бутылки.

В результате трое офицеров получили лёгкие травмы.

В настоящее время никто из участников вечеринки не арестован. Правоохранители изучают данные камер видеонаблюдения, чтобы выявить нарушителей.

В администрации университета сообщили, что им известно о вечеринке и насилии студентов над полицией.

Мы осуждаем такое поведение, — говорится в заявлении учебного заведения.

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