Не менее девяти человек получили ранения в результате стрельбы в Мичигане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По меньшей мере девять человек получили ранения в зоне отдыха в Рочестер-Хиллз, штат Мичиган, передает CNN со ссылкой на полицию. Подозреваемый закрылся в доме, расположенном недалеко от места преступления.

Пострадавшие, среди них восьмилетний ребенок, были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести, рассказал шериф округа Окленд Майкл Бушар. По его данным, один человек от госпитализации отказался. Офицер подчеркнул, что ситуация меняется «с каждой секундой».

На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет и три пустых магазина. Бушар сказал, что, судя по всему, подозреваемый подъехал к зоне отдыха, вышел из автомобиля и открыл огонь примерно в 20 футах, перезарядив оружие несколько раз. Мужчина выстрелил «предположительно 28 раз», сообщил шериф. По его словам, властям еще предстоит определить мотивы нападения.

Бушар добавил, что подозреваемый спрятался в доме в полумиле от места преступления. Полицейские окружили строение. Власти привлекают дополнительные силы, в том числе группы спецназа и бронетехнику. Следователи полагают, что в доме потенциально может быть больше оружия, но неясно, имеет ли подозреваемый доступ к нему.

Сотрудники Следственного комитета и полиции Кемеровской области проверят появившиеся в СМИ сообщения о стрельбе по детям в городе Топки, которая произошла в День России. В ходе предварительной проверки полицейским удалось установить, что местные жители не слышали подозрительных звуков.